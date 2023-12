Cristiano Ronaldo entra no novo ano na Madeira

Cristiano Ronaldo deverá a pessoa mais aguardada na Madeira para a passagem de ano. E foi o próprio a dar o mote com um vídeo publicado no Instagram em que realça o fantástico fogo-de-artifício na baía do Funchal quando derem as 12 badaladas da meia-noite. "Estás pronto para teres o melhor momento da tua vida?", destaca o craque português. Segundo o ‘Jornal da Madeira’, CR7 deverá chegar hoje à ilha com a família, poucas horas após a partida entre o Al-Nassr e o Al-Taawon. A acompanhá-lo estará o artista brasileiro Luan Santana, que irá cantar amanhã para celebrar os 69 anos de Dolores Aveiro.