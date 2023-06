Cristiano Ronaldo fala da relação com Georgina após rumores de crise conjugal

Cristiano Ronaldo esteve ontem em Madrid a apresentar a sua nova marca de água alcalina, sempre acompanhado por Georgina Rodríguez. O craque português do Al Nassr falou da relação com a espanhola nascida na Argentina e colocou um ponto final nos rumores de crise conjugal que nos últimos tempos surgiram em torno do casal."A minha família está sempre comigo, a Gio está comigo em todos os meus projetos e eu também a apoio. Ela está a fazer o seu caminho e apoio-a a 100 por cento", explicou o capitão da seleção portuguesa."Vai estar sempre comigo e eu com ela, os dois juntos somos mais fortes", acrescentou CR7.Depois, Ronaldo falou do seu amor por Espanha, explicando que pode vir a radicar-se no país depois de deixar o futebol. "A minha mulher é espanhola, os meus filhos também, tenho muitos amigos espanhóis... Espero viver tanto em Madrid como em outros sítios de Espanha onde temos casa. Seguramente será um dos locais onde viverei quando terminar a carreira."