Cristiano Ronaldo inaugura rede de ginásios 'CR7 Fitness by Crunch' em Portugal

Os três primeiros ginásios 'CR7 Fitness by Crunch' foram esta sexta-feira inaurados em Portugal, e todos na região do Porto: Prelada, Matosinhos e Padrão da Légua.

A rede de ginásios de Cristiano Ronaldo, em parceria com o Crunch, cadeia norte-americana com mais de 300 ginásios espalhados pelo mundo, tem como principal objetivo promover hábitos de treino e estilos de vida, até porque para o avançado português do Manchester United "o exercício físico, com foco e compromisso, é essencial para um vida saudável e para nos superarmos a nós próprios", disse.

Os ginásios possuem mais de 1500m2, diversas áreas de treino sempre com acompanhamento de um instrutor e dispõem de mais de 100 aulas de grupo por semana para que todos possam treinar "como o melhor do mundo". O mais recente ginásio da Prelada é o maior desta rede lançada hoje, pois conta com 2600m2, dos quais 800m2 de área descoberta e a melhor arena de Cycle do país.

"Vocês sabem que eu considero o exercício muito importante, tanto a nível físico como mental, e é por isso que quero proporcionar a todos a possibilidade de seguirem os meus métodos e a minha rotina de treino para terem uma vida mais saudável", assegurou Cristiano Ronaldo.

Os próximos ginásios CR7 Fitness by Crunch estão previstos para Aveiro e Lisboa.