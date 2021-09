Cristiano Ronaldo partilha as primeiras imagens com a família em Manchester

Cristiano Ronaldo está de regresso a Manchester após ter dado a vitória a Portugal frente à República da Irlanda com um bis que lhe garantiu o recorde de melhor marcador na história das seleções. O internacional português publicou este domingo algumas fotos no seu Instagram onde se pode ver o jogador na sua nova mansão num momento descontraído a apanhar sol com os filhos e Georgina Rodríguez.





"Quem diz que em Manchester não há sol?", brincou o avançado na descrição da sua publicação.Cristiano Ronaldo segue a cumprir a quarentena obrigatória de cinco dias imposta pela Premier League, visto que Portugal continua na lista amarela de restrições do Reino Unido devido à pandemia da Covid-19.