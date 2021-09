Cristiano Ronaldo revela como se apaixonou por Georgina: «Foi um momento de clique...»

"Foi um momento de um clique. Nunca pensei que teria essa magnitude para me apaixonar por ela, não o esperava, para ser sincero. A Georgina é a mulher por quem estou completamente apaixonado". É assim que Cristiano Ronaldo fala sobre a sua mais que tudo no documentário produzido pela Netflix sobre a espanhola, que este sábado foi apresentado em Itália, durante o Festival de Veneza.





No mesmo trailer, também a própriA Georgina lembra o momento em que a sua vida mudou. "Conheci o Cristiano numa quinta-feira, num dia de verão. Ao sair de uma loja encontrei um homem lindíssimo, com quase dois metros...", lembra a modelo espanhola, que no trailer se apresenta desta forma: "tenho 27 anos e há 5 a minha vida mudou".