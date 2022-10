E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Sob fogo no Reino Unido por ter atirado o telemóvel de uma criança adepta do Everton ao chão, Cristiano Ronaldo voltou a mostrar o seu bom coração junto dos mais desfavorecidos. O craque português saudou um grupo de crianças que sofrem de doenças graves, após visitarem o Carrington Training Ground para ver o treino do Manchester United.