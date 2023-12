Cristiano Ronaldo surpreendeu filho de Marcelo: «Muito obrigado Cris, adoro-te. És o meu ídolo»

Cristiano Ronaldo tornou o Natal bem mais especial para um dos filhos de Marcelo. Certamente com a ajuda do lateral esquerdo de quem foi colega de equipa no Real Madrid, CR7 fez chegar a Liam Alves uma camisola do Al Nassr autografada, um presente que deixou o jovem naturalmente muito satisfeito. "Muito obrigado Cris, eu te adoro. Você é meu ídolo", escreveu Liam.