Cristina Porta termina com jogador do Valladolid

Ao que tudo indica, a jornalista espanhola Cristina Porta e o jogador do Valladolid Luis Pérez estarão separados. O casal, que anunciou há poucos meses estar "muito apaixonado", e que criou uma verdadeira legião de seguidores, interessados em acompanhar as aventuras de tão mediática relação, perdeu a paixão. Quem os costumava seguir, teve uma surpresa: tanto um como outro apagaram as fotos em que apareciam juntos. E até parece que nada aconteceu.