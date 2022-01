«Cuidado com a mãozinha»: Wanda Nara e Icardi vão à piscina e seguidores não perdoam

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Wanda nara (@wanda_nara)

Depois de um ano marcado pelo 'Wandagate', a relação de Mauro Icardi e Wanda Nara segue de vento em popa. O casal voltou a juntar-se, depois da crise provocada pela alegada infidelidade do jogador do PSG com uma atriz argentina, e nas redes sociais os dois mostram praticamente todos os dias sinais de felicidade.O avançado e a empresária despediram-se de 2021 em Buenos Aires, na companhia da família e dos filhos, mas não tem sido só descanso, uma vez que a influencer prepara-se para lançar uma linha de fatos de banho. Por isso tem partilhado algumas fotos na piscina, onde exibe algumas das peças.Mas houve uma foto, com Icardi, que atraiu mais as atenções. Na imagem Wanda Nara surge com a mão sobre os calções do futebolista e rapidamente houve quem tirasse ilações: "Assim se marca o território" ou "Wanda, cuidado com a mãozinha" foram alguns dos comentários dos seus seguidores.