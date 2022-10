'Culpado' da separação entre Tom Brady e Gisele Bündchen terá sido... Cristiano Ronaldo

O casamento da supermodelo brasileira com a estrela da NFL, Tom Brady, parece ter chegado mesmo ao fim e o “culpado” é… Cristiano Ronaldo. Isto porque o quarterback dos Tampa Bay Buccaneers anunciou o fim da carreira em fevereiro e em março voltou com a palavra atrás sem consultar a mulher, horas depois de ter visto ao vivo o hat-trick do português, de 37 anos, contra o Tottenham: “O meu lugar ainda é no campo.” Gisele não aguentou esta “traição”.