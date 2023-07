O amor entre Francisca Cerqueira Gomes e Pierre Gasly está mais firme do que nunca, com o casal a revelar uma enorme cumplicidade no Instagram. Ontem, a modelo fotografou o namorado bem suado a dar umas valentes pedaladas no ginásio, antes de voltar aos treinos pela Alpine para o Grande Prémio da Hungria em Fórmula 1.