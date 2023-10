Da oposição de Ferguson ao casamento ao "inferno" de Victoria em Madrid: as revelações de Beckham na Netflix

David Beckham chegou ao Real Madrid em 2003 como uma das contratações mais sonantes de Florentino Pérez, mas os quatro anos que esteve na capital espanhola foram tudo menos agradáveis para a mulher, a ex-Spice Girl, Victoria Beckham. O casal conta no documentário da Netflix - que estreia esta quarta-feira - que foram tempos difíceis.Victoria diz ter passado por um "inferno" em Espanha, tudo por causa dos rumores que se geraram na altura. "Eu era a vilã. Disseram que odiava Espanha e eu nunca disse isso. Sabiam que não podia mudar-me por causa da escola dos nossos filhos. Era tudo retirado do contexto, mas o problema nunca foi Espanha. Foi a pior fase do nosso casamento, nem posso descrever como nos afetou. Nunca tinha sido tão infeliz na minha vida."A ex-cantora, agora uma conhecida estilista, recorda que foram ditas muitas mentiras. Houve rumores de infidelidade e Victoria diz que havia uma perseguição ao casal por parte da imprensa.Beckham concorda. "Algumas histórias eram horríveis, difíceis de processar. Foi a primeira vez que sentimos aquela pressão. A Victoria era tudo para mim e foi difícil vê-la sofrer. Tínhamos de lutar pela nossa família."Quando o jogador deixou o Real Madrid e rumou aos Estados Unidos, para jogar nos LA Galaxy, as coisas melhoraram. "Senti-me aliviada por sair de uma situação tão difícil em Espanha. Tudo se tornou mais fácil para nós como casal e como família", explicou Victoria.No mesmo documentário David Beckham admite que Alex Ferguson não aprovou a sua relação com Victoria. O treinador do Manchester Uniyted, clube onde o avançado inglês esteve durante 10 anos, preferia que o jogador se ligasse a "uma rapariga local".Ferguson conta no documentário que Beckham "baixou o seu rendimento" depois de iniciar relação com a ex-Spice. "Ele mudou, disso não há dúvida. A atenção que ele estava a receber por parte dos media, tornando-se numa celebridade, era bem diferente daquilo que eu queria. Conseguir que o David mantivesse os pés no chão tornou-se mais difícil. O David foi o único jogador que treinei que escolheu ser famoso, que teve como missão ser conhecido fora do jogo."Beckham considera, porém, que o seu casamento com a cantora nunca foi um problema. "Definitivamente não me mudou. Não queria que nada atrapalhasse o meu caminho do futebol, mas sabia que a minha carreira ia terminar em algum momento. Queria ter uma carreira depois do futebol e isso corroía o treinador. Ele apenas queria que eu fosse o melhor futebolista possível e que me casasse com uma miúda local, que não fosse uma super estrela."