Diogo Dalot não foi convocado para a estreia da Seleção Nacional no Europeu mas teve o apoio da namorada e da irmã. Cláudia Pinto Lopes e Mariana Dalot fizeram parte da claque lusa que vibrou no Puskás Arena de Budapeste com os golos de Raphaël Guerreiro e Cristiano Ronaldo contra a Hungria.