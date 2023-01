Dani Alves e as acusações de agressão sexual: «Chegas a uma casa de banho e não perguntas quem lá está»

Depois de ter sido acusado de agredir sexualmente uma jovem numa conhecida discoteca de Barcelona, na madrugada de 30 para 31 de dezembro do ano passado, Dani Alves decidiu defender-se num programa de televisão em Espanha.Depois de vários dias de silêncio, o defesa brasileiro, de 39 anos, que atualmente representa o Pumas, no México, resolveu dar explicações. "Antes de mais, quero desmentir tudo", explicou num vídeo que ele mesmo filmou."Sim, estive nesse local com mais pessoas, a divertir-me. E quem me conhece sabe que gosto de dançar. Estive a dançar e a divertir-me sem invadir o espaço de ninguém. Não sei quem é essa senhora. Chegas a uma casa de banho e não tens de perguntar quem lá está. Nunca invadi um espaço. Como o vou fazer com uma mulher ou com uma rapariga? Não, por amor de Deus", assegurou.A jovem acusa Dani Alves de lhe "colocar a mão por dentro da roupa interior", algo que o jogador nega veementemente. Dani Alves explicou ainda que estas acusações "estão a causar dano". "Sobretudo aos que me são mais próximos. Eles sabem quem sou."Joana Sanz, a mulher de Dani Alves, eliminou, entretanto, a sua conta de Instagram.