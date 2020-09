Daniela Christiansson em intimidade com Maxi López

Daniela Christiansson partilhou nas redes sociais uma fotografia íntima com Maxi López durante as férias que o casal está a gozar em San Benedetto del Tronto, na costa do Mar Adriático. “Momentos”, escreveu a companheira do avançado argentino, que irá jogar esta época pelo Sambenedettese, na Serie C italiana. Recorde-se que o nome de Maxi López saltou para a ribalta pelo seu divórcio com Wanda Nara em 2013, que casou no ano seguinte com Mauro Icardi, quando ambos jogavam na Sampdoria.