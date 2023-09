Daniela Melchior revolta-se com crise

A atriz portuguesa, que está a fazer sucesso com o filme ‘Guardians of the Galaxy’, revoltou-se com a crise imobiliária que está a ser vivida no nosso país. No Instagram, Daniela argumentou que o país, ao tornar-se trendy, vive "uma crise" sem precedentes na habitação e que "a maioria dos cidadãos não consegue pagar rendas que quintuplicaram nos últimos anos" e estão "sem esperança". Daniela Melchior classificou ainda a situação como "desesperante".