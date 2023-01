David Beckham ainda é uma máquina de fazer dinheiro mas em casa não é ele quem fatura mais

David Beckham deixou de jogar há quase 10 anos, mas continua a amealhar muito dinheiro todos os anos, graças à imagem que construiu enquanto futebolista e ao modo como geriu os seus negócios.A empresa 'Beckham Brand Holdings Limited' concentra os direitos comerciais do antigo internacional inglês - emprega 23 pessoas - e, segundo as demonstrações financeiras tornadas públicas, só em 2021 a marca 'Beckham' teve uma faturação de 34 milhões de libras (cerca de 38 milhões de euros), escreve o 'Globo Esporte', no Brasil.Beckham, de 47 anos, mantém muitos contratos de patrocínio, entre eles o da Adidas. A imagem que construiu ao longo da carreira permite-lhe ter ainda hoje rendimentos ao nível de alguns futebolistas de topo.Mas em casa dos Beckham não é David quem fatura mais. A mulher, Victoria, é uma bem sucedida estilista, além de ter sido membro da conhecida 'girls band', Spice Girls.Victoria lançou-se também no ramo dos cosméticos e é proprietária da marca que tem o seu nome. A sua empresa, a 'Victoria Beckham Holdings Limited', é associada à do marido, mas opera separadamente.Em 2021 Victoria gerou 41 milhões de libras, cerca de 46 milhões de euros.Tanto no caso da 'Beckham Brand Holdings Limited' como na 'Victoria Beckham Holdings Limited' há que deduzir no faturamento as despesas com pessoal, impostos e outros custos. Mas em qualquer caso, são muitos milhões angariados por ano, que fazem dos Beckham um dos casais mais bem sucedidos no mundo dos negócios.