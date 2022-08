E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O entusiasmo de ambos foi de tal maneira que o ex-internacional inglês também cantou ‘Out of Time’, mas fora de tempo e completamente desafinado para “horror” da filha.

David Beckham e Harper Seven foram dois dos milhares de espectadores que estiveram sábado, no Hard Rock Stadium de Miami, para verem e ouvirem The Weeknd.