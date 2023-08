David Beckham divertido

David Beckham passou recentemente férias em Muskoka, Ontário (Canadá) com a esposa Victoria e na companhia de dois dos seus quatro filhos (Cruz e Harper), para além de alguns amigos. A família divertiu-se a praticar ski, com destaque para Victoria, que mostrou bastante perícia na modalidade. "Os meus dias mais perfeitos em Muskoka com amigos lindos. E sim, pratiquei ski aquático", escreveu a antiga Spice Girl e atual empresária, com destaque para a foto que publicou do marido David com a filha Harper.