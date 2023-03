Como é que se festeja a maioridade? No caso de Cruz Beckham, nada melhor do que de cerveja na mão com o pai David. O filho mais novo do clã (ao centro com boné) celebrou há 15 dias os 18 anos no Temple Bar, em Dublin, mas a festa prolongou-se por mais de uma semana na Irlanda. "Nunca se é velho demais para dar um abraço ao pai", comentou o ídolo inglês.