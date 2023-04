De boxers, às 4 da manhã: Zinchenko conta como pediu namorada em casamento

Oleksandr Zinchenko revelou esta semana, em conversa com o portal 'FootballersLives', a forma inusitada como pediu em casamento a sua atual esposa Vlada. Tudo aconteceu em outubro de 2019, pouco depois da vitória da Ucrânia sobre Portugal, na qualificação para o Europeu de 2020. Sem rodeios, o jogador do Arsenal assume que foi o pior pedido de casamento de sempre, mas, em tom irónico, deixa claro que nunca espero que a sua cara metade dissesse "não": "Primeiro porque sou o Brad Pitt ucraniano e estava de boxers. Um corpo fantástico, também..."E foi mesmo assim, Zinchenko pediu a então namorada em boxers... A história conta-se desta forma. "Honestamente, vou arrepender-me para o resto da minha vida da forma como fiz o meu pedido de casamento. A pior coisa de sempre, incrível! O que foi aconteceu foi: tivemos um jogo em casa contra Portugal, de qualificação para o Europeu. Ia fazer o pedido aí. Sabia que a Vlada ia trabalhar nesse jogo [como repórter]. Ia pedir ao chefe dela para me chamar para a entrevista e eu queria fazê-lo aí. A ideia era perfeita, ganhámos por 2-1. O anel estava na minha mochila e queria fazê-lo", recordou.Havia, contudo, algo que o fazia hesitar e levou à mudança de planos. "Pela forma como me educaram sabia que antes de fazer o pedido de casamento tinha de pedir permissão aos pais. Não ao telemóvel, mas cara a cara. Foi tão difícil encontrar um tempo livre. Ia pedir ao treiandor para me dar um tempo para resolver questões familiares e voltar cinco horas depois. Não podia, mas também não queria fazê-lo sem pedir permissão. Em vez disso, fi-lo nessa mesma noite, já de madrugada, umas 3 ou 4 da madrugada, no apartamento dela. De boxers, quase nu!".Depois de cometido esse erro, o defesa esquerdo aproveita para dar uma dica a quem está a pensar dar esse passo. "Gostava de dar um conselho a todos os que estão a pensar fazer um pedido de casamento. Por favor, não façam como eu! Às vezes dou uma de maluco. Nessa manhã saí e fui comprar-lhe flores. Por que fiz nessa noite, no apartamento e não noutro lugar? Não é o mais importante. O que ficam são as memórias", considerou. Neste caso a memória, diríamos, é mesmo difícil de apagar...