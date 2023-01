De Paul chega a acordo milionário com ex-mulher: os detalhes impressionam

Chegou ao fim o longo processo de separação entre Rodrigo de Paul e Camila Homs - que a meio do ano passado colocou até em causa a presença do médio no Mundial'2022 . E mais do que o final de uma verdadeira novela que fez correr muita tinta na Argentina, ficam como grande destaque na imprensa argentina os valores do acordo verdadeiramente milionário assinado entre as duas partes e que foi revelado pelo programa Socios del espectáculo, do canal El Trece.Camila Homs vai levar para casa todos os meses 10% do salário limpo do médio no At. Madrid, qualquer coisa como 30 mil dólares. Mas há mais. E já que falamos em dinheiro, à partida, só pelo acordo, a agora ex-esposa de De Paul embolsará 150 mil dólares, aos quais juntará ainda algumas propriedades, como um apartamento em Puerto Madero, uma suite num hotel da zona, um outro apartamento e ainda dois Land Rover - um em Espanha e outro na Argentina.Para lá do já referido, a cada 45 dias, Camila Homs poderá realizar uma viagem para a Europa em classe executiva, na companhia dos dois filhos e de um acompanhante, tendo nesse período incluído um hotel cinco estrelas pago e ainda 700 euros para gastar por dia.