Delírio com Brittney Ana

Treinadora pessoal de ‘fitness’, Brittney Ana tem todos os atributos que fazem dela um verdadeiro delírio aos olhares mais distraídos. Nem sequer é uma surpresa quando se aprecia as escaldantes produções fotográficas que protagoniza com biquínis ou roupas íntimas bem moldados ao corpo. Quem não é avarento com os elogios são os milhares de admiradores que a seguem com prazer no Instagram, principalmente quando é ela própria a incentivá-los com frases cheias de sentido. "Algumas coisas antiquadas como o sol e o ar puro e sol são difíceis de superar", diverte-se a modelo a comentar.