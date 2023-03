E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Desiré Cordero voltou a deixar os internautas meio loucos com mais duas fotografias onde exibe aa sua excelente forma. A ex-namorada do atacante Joaquín Correa posou à beira-mar, em Ibiza, num ‘topless’ demasiado discreto para o gosto dos seus fãs. "A dar as boas-vindas à primavera", comentou a modelo.