Diana Pereira, ex-mulher de Tiago Monteiro, dedica-se ao surf

A antiga modelo mostrou-se em cima de uma prancha de surf, mas para seu grande lamento entrou na água num dia mau, ‘flat’ como dizem os surfistas. Ainda assim, incendiou as redes sociais com a sua beleza. Recorde-se que Diana Pereira e Tiago Monteiro oficializaram a separação no passado mês de setembro. A ex-manequim e o piloto de automóveis colocaram um ponto final no casamento do qual resultaram dois filhos: Mel, de 12 anos, e Noah, de 10.