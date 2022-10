E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A mulher de Mateus Uribe, médio do FC Porto, continua a dar dicas de bem-estar e fitness aos seus quase 500 mil seguidores no Instagram. Agora, a colombiana fez questão de revelar os seus objetivos na vida. "Desfrutar, ser feliz, comer bem, divertir-me, cuidar do meu corpo, ser autêntica, inspirar e amar", escreveu na legenda de uma fotografia onde mostra a sua excelente forma física.