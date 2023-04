E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Diletta Leotta mostra nas redes sociais, com muito orgulho, a transformação física que está a sofrer. "Estamos a crescer juntas", brinca a apresentadora do canal desportivo DAZN ao lado de uma passadeira rolante. A gravidez é fruto da relação que mantém com o guarda-redes Loris Karius.