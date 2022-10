Diletta Leotta terá reencontrado o amor com Loris Karius, segundo a revista italiana ‘Gente’. A apresentadora do canal DAZN e o guarda-redes do Newcastle estão a seguir-se no Instagram há várias semanas. E, de acordo com a revista dedicada aos temas do coração, a italiana está a tirar um curso intensivo de inglês para perceber tudo o que o guarda-redes tem para lhe dizer.