A gozar a sua gravidez, Diletta Leotta contou numa entrevista à revista Hola! a primeira experiência que teve ao lado de Cristiano Ronaldo. "Uma onda magnética que caminha", contou a apresentadora do canal desportivo DAZN. "Sentámo-nos para conversar um pouco e percebi que era menos difícil de falar com ele do que imaginava".