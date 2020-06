Diletta Leotta, um caso sério de popularidade no futebol italiano (e não só), voltou a entusiasmar os seus seguidores no Instagram com um passeio pela natureza. A apresentadora televisiva viajou, com um grupo de amigos, até ao norte de Itália para subir a cordilheira de Grignetta, na região de Lecco. As fotografias que publicou mostraram a ótima forma em que se encontra, com um vestuário que se cola ao corpo como uma segunda pele.