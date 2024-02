Dino Alves junta moda e futebol com desfile na Praça do Comércio

O universo da moda e do futebol voltam a juntar-se na 62.ª Lisboa Fashion Week. Numa parceria com a Liga Betclic, o criador Dino Alves vai mostrar as suas criações num desfile aberto ao público que decorrerá na Praça do Comércio, em Lisboa, no dia 8 de março, às 21h30.A apresentação da nova coleção do estilista vai contar com a presença de várias figuras ligadas ao futebol que serão anunciadas em tempo oportuno. Esta parceria já dura desde 2022 e, este ano, foi decidido abrir um evento mais privado ao público.