Diogo Dalot anuncia que vai ser pai: «O melhor presente que poderíamos desejar»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Diogo Dalot (@diogodalot)

Diogo Dalot prepara-se para ser pai pela primeira vez. O lateral-direito do Manchester United e da Seleção Nacional anunciou este domingo com uma publicação nas redes sociais juntamente com a namorada Cláudia Pinto Lopes. "O melhor presente que poderíamos desejar. Mal posso esperar para conhecer-te", escreveu o futebolista.