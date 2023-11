Diogo Dalot e Cláudia Pinto Lopes dão as boas-vindas à primeira filha

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Diogo Dalot (@diogodalot)

Diogo Dalot foi dispensado, na segunda-feira, dos trabalhos da Seleção Nacional para a dupla jornada na fase de qualificação para o Europeu'2024, com a Federação Portuguesa de Futebol a alegar "motivos pessoais" do jogador. Pois bem, esta quarta-feira o lateral-direito do Manchester United deu a entender que tudo se deveu ao nascimento de Clara, a primeira filha do futebolista com a companheira Cláudia Pinto Lopes. "Bem-vinda ao mundo, Clara", escreveram através do Instagram.