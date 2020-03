Diogo Dalot presta tributo ao pai

Foram dois dias em cheio para Diogo Dalot esta semana. Na terça-feira, o defesa do Manchester United festejou 21 anos, e ontem fez uma dedicatória especial ao progenitor pelo Dia do Pai.





Dalot publicou no Instagram a fotografia do enorme abraço que deu a António Jacinto Teixeira, em março do ano passado, após o apito final da vitória dos red devils sobre o PSG na Liga dos Campeões.Recorde-se que foi ele quem provocou o penálti do adversário, convertido por Rashford.