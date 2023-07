E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

No passado fim de semana, Diogo Dalot (muito orgulhoso) anunciou que iria estrear-se como pai mas faltava saber o sexo da criança. Ontem, o internacional luso do Manchester United e Cláudia Pinto Lopes deram a boa nova com uma explosão de confettis cor de rosa.