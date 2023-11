E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A dispensa da Seleção Nacional por lesão, para os últimos jogos de qualificação do Euro 2024, não tirou a alegria a Diogo Dalot. "Em breve seremos cinco", escreveu a companheira Cláudia Lopes no Instagram, quando faltam poucas semanas para o nascimento do filho.