Disputa entre Alec Baldwin e a família de Halyna Hutchins resolvida

Alec Baldwin chegou a acordo com a família de Halyna Hutchins, a diretora de fotografia do filme ‘Rust’ que foi acidentalmente vitimada por um projétil disparado pelo ator de 64 anos. “Durante este difícil processo, todos mantiveram o desejo específico de fazer o melhor possível pelo filho de Halyna. Agradecemos a todos os que contribuíram para a resolução desta trágica e dolorosa situação”, pode ler-se num comunicado, redigido pelo advogado do nova-iorquino.