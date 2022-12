Distração de Natalie Lee

Natalie Lee é, provavelmente, uma das mulheres mais fabulosas a singrarem nas redes sociais. A modelo adora distrair os quase sete milhões de internautas que tem no Instagram com fotografias pecaminosamente sensuais, onde exibe os seus atributos de todos os ângulos."Esforço-me sempre por mostrar a minha melhor versão", explica a beldade russa. Apaixonada pelas artes e pelo ginásio, Natalie Lee também gosta de surpreender os fãs com um segredo mal escondido: as suas qualidades para confeccionar pratos requintados. "Odeio quando faço algo mediano. Tudo deveria ficar perfeito e muito saboroso", garante.