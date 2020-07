A Mercedes-AMG revelou na quinta-feira a nova ‘capa’ do Mercedes GT R de 585 cv, que fará de ‘safety car’ este fim de semana no Grande Prémio da Áustria.





Decorado com um arco-íris e com o lema ‘We Race as One’ (‘Corremos Como Um’) em destaque, também colado em todos os bólides de Fórmula 1, a iniciativa pretende relevar que a competição rainha do desporto automóvel está unida na luta contra o racismo e a exclusão social, situação que a pandemia do novo coronavírus veio agravar.