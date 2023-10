Divórcio de Dani Alves parado

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

São boas notícias para Dani Alves: os procedimentos em torno do seu divórcio de Joana Sanz estão suspensos. O jogador brasileiro, de 40 anos, que está preso numa cadeia de Barcelona, acusado de agressão sexual a uma mulher de 23, tinha sido confrontado com o pedido de divórcio da mulher logo após a sua detenção. Ao que parece, porém, a modelo espanhola decidiu ficar ao seu lado no julgamento. Depois, logo se verá…