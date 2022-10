Divórcio milionário: Gisele Bündchen e Tom Brady dividem 650 milhões de euros

Após vários meses de tensão, Gisele Bündchen, de 42 anos, e Tom Brady, de 45, chegaram à conclusão que não conseguem ultrapassar as divergências e vão avançar com o divórcio. De acordo com a imprensa brasileira, o antigo casal, que vive em casas separadas há um mês, está a ver junto dos advogados como dividirá a fortuna de 650 milhões de euros.Considerado um dos maiores nomes da história da NFL, o atleta tem uma fortuna estimada em 250 milhões de euros, avança o ‘Celebrity Net Worth’. De acordo com a ‘Forbes’, só em 2020 faturou 45 milhões de euros. À conta bancária recheada, junta património imobiliário adquirido ao longo da carreira. A top model brasileira, que foi um dos ‘anjos’ da Victoria’s Secret tem cerca de 400 milhões de euros. Atualmente, estima-se que receba cerca de 40 milhões de euros anuais em contratos publicitários.