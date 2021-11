Divórcio volta a estar em cima da mesa: Wanda Nara partilha foto... de Maxi López

As coisas não estão bem entre o casal Icardi. A imprensa internacional volta a falar em divórcio, agora porque Wanda Nara terá descoberto um encontro secreto do jogador do PSG com a atriz argentina, 'China' Suárez, em Paris. A influencer foi novamente para Milão, onde tem estado nos últimos dias.Wanda Nara partilhou uma foto do ex-marido nas sories do Instagram, em sinal de agradecimento pelo que Maxi López tem feito nos últimos dias. Assim que estalou a crise entre Wanda e Icardi, o antigo futebolista voou para Paris para cuidar dos três filhos que tem em comum com a empresária, bem como das duas meninas de Wanda e Icardi.Na foto partilhada por Wanda Nara vê-se Maxi López com os três rapazes, Valentino, Benedicto e Constantino, bem como a modelo sueca Daniela Christiansson, com quem o ex-futebolista argentino deve casar em breve.