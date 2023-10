«Diz à tua mulher que vais jogar poker»: como um telefonema de Ronaldinho tramou Boateng

Ronaldinho era mestre na arte de driblar os adversários mas, pelos vistos, também tinha algum talento para ‘fintar’ fora dos relvados… até ao dia em que a coisa deu para o torto. Em declarações ao canal do youtube ‘Five’, Kevin-Prince Boateng, que mantém uma relação de amizade com o craque brasileiro desde os tempos do Milan, deu conta do dia em que foi apanhado a mentir pela sua mulher por causa de um descuido do mítico 'número 10'."Habitualmente ia a festas com ele ", começou por referir Boateng, prosseguindo: "Um dia, a minha mulher ficou em casa. Quando saía para ir a essas festas, dizia-lhe sempre que ia jogar poker. Uma certa noite, o meu telemóvel vibrou às 4 da manhã. Vi que era o Ronnie [Ronaldinho]. A minha mulher disse-me: 'O que é que se passa contigo? Responde!' Não respondi porque pensei que ele provavelmente estava bêbado numa festa."Depois desta explicação detalhada, o ex-internacional ganês, que só não reforçou o Sporting em 2015 por ter chumbado nos exames médicos, confirmou que a conversa com a companheira acabou mesmo por descambar quando... decidiu pôr fim à insistência de Ronaldinho e atender a chamada. "Baixei o som para a voz dele não se ouvir. 'Onde é que estás?', perguntou-me aos gritos. A música estava tão alta que dava perfeitamente para ouvir. Disee-lhe que estava na cama, ao qual ele me respondeu. 'Vamos. Diz à tua mulher que vais jogar poker", contou Boateng, revelando que a esposa acabou por ouvir tudo e que desta forma descobriu que as habituais ‘jogatanas’ de poker eram mentira.