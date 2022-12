E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Djibril Cissé mantém em França a aura que o tornou famoso no futebol local e mundial. Atual treinador das camadas jovens do Marselha, o antigo avançado experimentou a carreira de modelo para promover o vestuário desportivo de uma cadeia de supermercados. E, a avaliar pelas fotografias que publicou no Instagram, não se saiu nada mal.