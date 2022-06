Do detetive privado às fotos: espanhóis revelam como Shakira apanhou Piqué com outra mulher

Pouco mais de uma semana depois de Shakira e Gerard Piqué terem anunciado o fim da relação de 12 anos, a separação do mediático casal continua a dar que falar em Espanha. Há rumores de infidelidade por parte do defesa do Barcelona e agora surgem novos dados.No programa 'El Gordo y la Flaca', da 'Univisión', garantem que a cantora colombiana contratou uma empresa de detetives para perceber o que realmente estava a acontecer nas suas costas.E ao que parece, Shakira descobriu que Piqué estava, de facto, a ser infiel. A cantora terá na sua posse imagens de Piqué em situações comprometedoras com outra mulher, mas são fotos que, segundo foi revelado no 'El Gordo y la Flaca', nunca verão a luz do dia, pois a colombiana pagou por elas e pretende manter a sua privacidade.O paparazzi Jordi Martín deu mais informações: "A Shakira não queria que isto fosse notícia. Mas no momento em que sai a informação da existência de outra mulher fui investigar quem se tratava. Tem 22 anos e contaram-me que trabalha numa discoteca muito frequentada pelo Piqué."No mesmo programa disseram também que terão sido os detetives a passar à comunicação social a informação do que tinha acontecido, depois de conseguirem as tais imagens exclusivas.