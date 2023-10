Do futebol para o mundo da música: Cantona anuncia primeiro álbum e já tem digressão esgotada

Irreverente, carismático e um pouco 'louco', o antigo futebolista Eric Cantona reúne todos os ingredientes dignos de um verdadeiro artista. Depois de ter brilhado nos relvados, sobretudo com as camisolas de Manchester United e da seleção francesa, o antigo futebolista de 57 anos decidiu entrar no mundo da música e anunciou este sábado o lançamento do seu primeiro álbum, intitulado 'I'll Make My Own Heaven', que começa a ser vendido dia 20 deste mês (próxima sexta-feira) e terá músicas em inglês e francês."Escrever é uma forma, pois só a minha existência pode resultar em escrever desta forma. Porquê começar hoje, tantos anos depois? Simplesmente porque antes não tinha tempo. Durante o confinamento, consegui finalmente experimentar a guitarra a sério e, apesar de continuar a ser um guitarrista medíocre, senti-me suficientemente confiante para compor algumas canções. Vou começar em Manchester, porque é uma cidade que me marcou muito. Pelo futebol, claro, mas também pela atmosfera geral", disse o ex-jogador, em declarações citadas pelo 'Daily Mail' e 'The Sun'.Eric Cantona tem já agendada uma digressão para os últimos dias deste mês, entre Manchester, Londres e Dublin, que se encontra esgotada.