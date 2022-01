Dolores Aveiro brinca após encontro com Marcos Braz: «Tenho uns dias para analisar a proposta...»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Maria Dolores (@doloresaveiroofficial)

O Flamengo já assegurou a contratação de Paulo Sousa , mas o périplo por Portugal não acabou. Desta feita, Marcos Braz, vice-presidente do Mengão, voou até à Madeira e encontrou-se mesmo com Dolores Aveiro, mãe de Cristiano Ronaldo."Sempre o convencimento começa pela família. Claro que tudo isso é uma brincadeira carinhosa com a mãe do número 1 , CR 7", escreveu o dirigente no Instagram, publicando uma fotografia ao lado de Dolores, imagem essa também partilhada pela matriarca do clã Aveiro. "O mundo é pequeno, tenho uns dias para analisar a proposta se vou ou não... Bem vindo à Madeira", palavras que tiveram até comentário de Braz com um "fique à vontade para responder, no tempo que quiser, você manda!".