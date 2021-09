Para lá de ter revelado alguns pormenores sobre Cristiano Ronaldo, Dolores Aveiro contou ainda no Podcast ADN de Leão a história do momento em que Cristianinho conheceu Leo Messi, durante a gala The Best FIFA de 2017. E o que ficou na memória da mãe de CR7 foi mesmo... a reação do neto.





"Eu estava com o Cristianinho e disse 'Cristianinho, olha o Messi' e ele disse 'aquele não é o Messi. É muito pequenino'. E pôs-se ao pé dele... foi engraçado. Ele não acreditava... Ele ficou espantado", disse, revelando depois de o seu neto... já é maior do que Messi: "É, é...".Apesar da rivalidade entre ambos dentro do campo, Dolores deixou elogios ao argentino. "O Messi é boa pessoa, muito boa pessoa", disse, numa conversa na qual revelou ainda conhecer toda a família do astro argentino.