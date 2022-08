Dolores Aveiro regressa à sua "rotina futebolística": «Ao meu menino querido Cristiano...»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Maria Dolores (@doloresaveiroofficial)

De férias no Algarve, Dolores Aveiro voltou à sua "rotina futebolística". À semelhança do que já fizera nas épocas anteriores, a mãe de Cristiano Ronaldo recorreu ao Instagram para partilhar as suas 'tradicionais' mensagens de apoio ao filho, ao Manchester United e ao Sporting."De volta à rotina futebolística. Já estava com saudades. Boa sorte ao Sporting e claro ao Manchester United. E ao meu menino querido também Cristiano. Bom domingo a todos", escreveu no Instagram.O Manchester United recebe esta tarde o Brighton (14 horas) na 1.ª jornada da Premier League e o Sporting defronta o Sp. Braga às 18 horas, também na 1.ª ronda da Liga Bwin.