Luka Doncic está a ter uma enorme dor de cabeça para recuperar o controlo das marcas registadas com o seu nome. É que do outro lado da contenda está nada mais nada menos do que a própria mãe, que se nega a ceder os direitos que o basquetebolista dos Dallas Mavericks lhe ofereceu em 2018, quando se estreou na NBA.